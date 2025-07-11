Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı'da 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı. Bu açıklamanın ardından PKK'lı bir grubun silah bırakacağı açıklandı. Peki, PKK nerede silah bırakacak? PKK'nın silah bırakmasının ardından neler olacak? Silah bırakma törenine kimler katılıyor?

PKK NEREDE SİLAH BIRACAK?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı'da 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı.

Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİNE KİMLER KATILDI?

Silah bırakma olayını düzenleyen terör örgütü KCK, 7 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyurmuştu. Açıklamada, gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak ekranda takip edileceği bildirilmişti.

KCK, gazetecilerin Süleymaniye’ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.

Son olarak, DEM Parti heyeti, Süleymaniye'de terör örgütü PKK'nin silah bırakacağı alana geldi.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASININ ARDINDAN NELER OLACAK?

İktidarın "Terörsüz Türkiye", DEM Parti'nin ise "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" adını verdiği süreç kapsamında PKK'nin silah bırakmaya başlamasının ardında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) devreye girecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gelecek hafta, süreç kapsamında bir Meclis Komisyonu'nun kurulması için siyasi parti gruplarının "koordinatör" grup başkanvekilleriyle bir toplantı yapması planlanıyor.

Bu toplantıda, siyasi partilerin söz konusu komisyonun çalışma şekli ile yapısına ilişkin önerileri tartışılarak karara bağlanabilir.

Meclis Komisyonu'nun kurulmasının ardından ilgili devlet birimleri komisyon üyelerini bilgilendirecek.

Nitelikli çoğunlukla karar alması beklenen komisyonda üzerinde uzlaşılan metinler, yasama prosedürleri çerçevesinde Meclis Genel Kurulu'da görüşülecek.

İnfaz Yasası'nda yapılacak değişiklikler de bu komisyonda şekillenecek.

Meclis ay sonuna doğru tatile gireceği için ilk yasal düzenlemeler, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelecek.