PKK'nin feshi, İmralı görüşmeleri, 'süreç' komisyonu... 2025’te 'çözüm süreci'nde neler oldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024'te TBMM’nin yeni yasama dönemi açılışında DEM Parti sırasına giderek tokalaşmasıyla başlayan süreç, yine Bahçeli'nin 15 Ekim'de MHP Grup Toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla devam etti.
Öcalan'ın PKK'nin tasfiye edileceğini ilan etmesini isteyen Bahçeli, 22 Ekim'deki partisinin grup toplantısında ise, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” dedi.
Ardından ise "umut hakkı" meselesine değinen Bahçeli, bir kez daha kamuoyunu şaşırttı. 2025 boyunca atılan önemli adımlarla ilerleyen süreçte devlet yetkilileri ile PKK arasında çatışmasızlık ve demokratik çözüm hedefiyle yapılan görüşmeler, ateşkes ilanları ve yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar dikkat çekti.
'Süreç'e ilişkin 2025 yılı içerisindeki önemli gelişmeler şöyle:
2 Ocak - DEM Parti İmralı Heyeti'nin TBMM ziyaretleri
DEM Parti İmralı Heyeti, Ahmet Türk ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Heyet adına konuşan Sırrı Süreyya Önder'den "umutluyuz" açıklaması geldi. Bahçeli "Ortada yeni bir çözüm diye bir süreç yoktur. Geldiğimiz bu aşamada Kürt kardeşlerimiz oynanan kanlı oyunun içyüzünü okumuş, hıyanetin azılı figüranlarını tanımış, emperyalizmin cinayet kampanyasını görmüştür. Bu nedenle bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesine ve istikbaline ipotek koyma teşebbüsü boşa düşmüştür" mesajını verdi.
6 Ocak
DEM Parti İmralı Heyeti, TBMM'de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir saat görüştü. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
7 Ocak
İmralı Heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TBMM'de bir araya geldi. Heyet daha sonra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme yaptı. Partilere Öcalan'ın mesajları ve süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.
İYİ Parti ise DEM Parti'ye randevu vermeyen tek parti oldu.
8 Ocak
PKK'nin açıklamasının ardından KCK eş başkanı Cemil Bayık, Abdullah Öcalan'dan mektup aldıklarını duyurdu.
15 Şubat
11 Şubat'ta üç yıl hapis cezası alan Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine kayyum atandı.
27 Şubat
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra Ahmet Türk, Cengiz Çiçek, Faik Özgür Erol, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'nın yer aldığı DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.
Öcalan, örgüte "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısı yaptı. DEM Parti heyeti İmralı'daki ziyaret sonrasında yapılan İstanbul'da düzenlediği basın açıklamasında, Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajını aktardı.
Öcalan mesajında, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.
28 Şubat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öcalan’ın çağrısına ilişkin, “Yeni bir safhaya geçilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Öcalan'ın açıklamasının "baştan sona değerli ve önemli" olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özel, hükümet ile İmralı arasındaki müzakerelerin bir yıldan uzun süredir devam ettiğini iddia etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Irak ve Suriye'deki tüm uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendisini feshetmelidir" dedi.
1 Mart
PKK, Öcalan’ın çağrısına karşılık olarak 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ateşkesi ilan etti. Örgüt, Öcalan'ın çağrısının içeriğine katıldığını ve çağrının gereklerine uyacağını kaydetti. PKK, kongre toplama çağrısı ile ilgili olarak "kongre toplamak için hazır olduğunu ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Öcalan'ın bizzat yönlendirmesi ve yürütmesinin gerektiğini" belirtti.
19 Mart
Terör örgütü PKK yöneticisi Duran Kalkan, “Söz var, pratik yok” diyerek, iktidar ve devletin adım atmadığını söyledi.
20 Mart
MHP Genel Başkanı Bahçeli Nevroz’u kutladı ve PKK'nın "bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı alması" ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, fesih için 4 Mayıs tarihini ve kongrenin toplanma yeri olarak da Muş'un Malazgirt ilçesini önerdi.
21 Mart
Terör örgütü PKK yöneticisi Murat Karayılan, sürecin Öcalan tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek, kongrenin toplanması için saldırıların durması gerektiğini söyledi.
23 Mart
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandı.
25 Mart
DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) heyeti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) giderek görüşmeler yaptı.
10 Nisan
DEM Parti İmralı Heyeti, ilk defa Erdoğan’la Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.
Sırrı Süreyya Önder, “Çok pozitif bir görüşme oldu” dedi. 1 saat 25 dakika süren görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Bu görüşme, 13 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçti.
15 Nisan
İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
19 Nisan
Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Başkanı Bafil Talabani, terör örgütü PKK’nın kongresinin Türkiye’nin saldırıları nedeniyle toplanamadığını açıkladı.
21 Nisan
İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile dördüncü kez görüştü. Öcalan, “Herkesin Sırrı Süreyya Önder’in kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum” mesajı verdi.
24 Nisan
DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Partili milletvekillerinin içinde olduğu heyet, Kuzey ve Doğu Suriye’ye geçti.
3 Mayıs
Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
9 Mayıs
Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde iki ayrı noktada paralel olarak 12. Kongresi'ni topladığını açıkladı. Açıklamada PKK lideri Öcalan'ın çağrısı temelinde "tarihi öneme sahip kararlar alındığı" belirtildi, bunların ileri bir tarihte duyurulacağı ifade edildi.
12 Mayıs
Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs'ta kongre toplayan terör örgütü PKK, örgütün feshedildiğini açıkladı. 12. Kongre’nin sonuç bildirgesinde, "pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere" örgütsel yapısını feshettiğini, silahlı mücadele yöntemini ve PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını söyledi.
Bahçeli, yaptığı açıklamada, “Barış tohumları umutla sulanmış, çiçek açmıştır. Tarihsel sorumluğu üzerine alan PKK’nın kurucu önderi Abdullah Öcalan’a, İmralı-DEM heyetlerine ve DEM Parti’nin eş genel başkanlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz” açıklaması yaptı.
18 Mayıs
İmralı Heyeti, PKK’nin 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği kongrenin ardından beşinci kez Abdullah Öcalan ile görüştü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdıkları süreçle ilgili TBMM'de komisyon kurulması çağrısı yaptı.
4 Haziran
Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. DEM Parti ve diğer muhalefet partilerinin eleştirdiği 10. Yargı Paketi'nde Selahattin Demirtaş dahil bazı siyasi tutuklular ve hasta mahkumlar için istenen düzenlemeler yer almadı.
6 Haziran
Tuncer Bakırhan, Eren Bülbül’ün annesini arayarak bayramını kutladı. Görüşmede Ayşe Bülbül, “Artık anneler ağlamasın” diyerek sürece desteğini dile getirdi.
8 Haziran
İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ve cezaevindeki diğer 6 tutsak, aileleriyle bayram görüşü yaptı.
24 Haziran
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulması planlanan komisyonla ilgili TBMM'deki siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleriyle bir araya geldi.
26 Haziran
İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş görüştü. Sancar, sürecin hukuksal güvenceye alınması için Meclis’in hayati rol oynayacağını söyledi.
26 Haziran
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani Davası’nda 36 siyasetçi hakkında 16 Mayıs 2024’te açıkladığı mahkumiyet kararlarının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli karar 32 bin 630 sayfadan oluştu.
5 Temmuz
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
6 Temmuz
İmralı Heyeti, altıncı kez Öcalan ile görüştü.
7 Temmuz
İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikinci kez görüştü.
8 Temmuz
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” ile ilgili yeni bir “eylem planı” sunan Türkiye, Öcalan’ı “umut hakkından muaf tuttuğunu tekrarladı.
8 Temmuz
Manavgat Belediyesi Başkanı Niyazi Nefi Kara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.
9 Temmuz
Öcalan ve İmralı adasındaki diğer hükümlülerin yer aldığı videolu mesaj yayımlandı. Öcalan, “Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum” çağrısı yaptı. Bu, Öcalan'ın 1999 yılından beri ilk videolu görüntüsü oldu.
11 Temmuz
Barış ve Demokratik Toplum Grubu, Öcalan’ın çağrısı üzerine Süleymaniye kenti kırsalında Casena Mağarası önünde sembolik silahları yakma töreni düzenledi. Yapılan açıklamada, "Bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
12 Temmuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Erdoğan, TBMM'de komisyon kurulacağını belirterek, “Sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız” diye konuştu.
25 Temmuz
İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile yedinci kez görüştü.
Aynı gün İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi.
5 Ağustos
Sürece ilişkin TBMM komisyonu ilk kez toplandı. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi. Parlamentoda grubu olan ve temsil edilen tüm siyasi partilerin yer alması hedefiyle 51 kişi olarak belirlenen komisyon, İYİ Parti üye vermediği için 48 üyeyle çalışmaya başladı.
20 Ağustos
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun beşinci toplantısında dinlenmek için davet edilen Barış Annesi Nezahat Teke’nin Kürtçe konuşması engellendi, bu durum süreçle ilgili tartışmalara sebep oldu.
28-29 Ağustos
İmralı Heyeti, Öcalan ile sekizinci kez görüştü. Öcalan’ın “Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu” söylediği belirtildi.
1 Eylül
Abdullah Öcalan, Rûdaw Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansa mesaj gönderdi. Öcalan, Türkiye’deki sürecin başarıya ulaşması halinde Orta Doğu’nun kaderinin değişeceğini belirterek, “Bütün Kürtleri demokratik zeminde buluşmaya ve birlik olmaya çağırıyorum” dedi.
2 Eylül
MHP Genel Başkanı Bahçeli, “QSD ve YPG’nin Suriye yönetimi ile 10 Mart tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir” açıklaması yaptı.
5 Eylül
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’te kurulan komisyonundan seçilen birkaç kişinin Öcalan ile görüşmesini önerdi.
12 Eylül
Devlet Bahçeli, “Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışı uçurabilmek için ikinci kanadının da olması gerekiyor. Barışın tek kanadı Öcalan tarafından gerçekleştirilmiştir. Şimdi beraberce yaşayabilmenin şartlarının neler olması gerektiği aşamasına gelinmiştir” açıklaması yaptı.
15 Eylül
Öcalan, Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından İbrahim Bilmez, Raziye Öztürk ve Cengiz Yürekli ile 6 yıl sonra ilk kez İmralı’da avukat görüşünü yaptı.
18 Eylül
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, “umut hakkı”nı gündemine aldı. Komite, Türkiye’ye Haziran 2026’ya kadar süre tanıdı. Komite, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile birlikte kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’na da atıfta bulunarak, düzenleme yapılmasını istedi.
20 Eylül
Sürece dair açıklama yapan MHP’li Feti Yıldız, “Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda bazı düzenlemelere ihtiyaç var” dedi.
1 Ekim
TBMM'de yeni yasama dönemi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürece dair DEM Parti’ye teşekkür ederek, sürece başından beri olumlu baktıklarını söyledi. Erdoğan, “Komisyon da göstermiştir ki, silahla çözüm olmaz, sıkılı yumruklarla musafaha yapılmaz” diye konuştu.
Erdoğan, yaptığı açıklama sonrasında DEM Parti sıralarına giderek, DEM Partililer ile tokalaştı. Aynı gün DEM Parti ile Erdoğan Meclis’te düzenlenen resepsiyonda da bir araya geldi. Erdoğan, DEM Parti Meclis Grubu’na giderek DEM Partililerle el sıkışırken elini sıkmadığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan özür diledi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin AİHM kararını anımsatarak, “Anayasa’nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir” dedi.
3 Ekim
İmralı Heyeti, Öcalan ile dokuzuncu kez görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Öcalan'ın “27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” dediği aktarıldı.
7 Ekim
“Umutla özgürlüğe yürüyoruz” sloganıyla Diyarbakır'dan Ankara’ya yürüyen kadınlar, TBMM’ye “Bijî Serok Apo” sloganıyla giriş yaptı.
9 Ekim
TBMM Komisyonunun Abdullah Öcalan’ı ziyaret etme talebine dair konuşan Özgür Özel, “Meclis Başkanı alsın, MHP ve AKP ortaya koysun tutumlarını. Sonra gelsinler bana sorsunlar” dedi.
10 Ekim
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Buldan, 3 Ekim’de yaptıkları İmralı görüşmesinde Öcalan’ın “Komisyon bir an önce İmralı’ya gelmeli” dediğini belirtti.
17 Ekim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyeleri ile birlikte Diyarbakır'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, Kürtçe şiir okudu, bu an TBMM'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
21 Ekim
DEM Parti, “umut hakkına” dair yasal düzenleme için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.
23 Ekim
Ahmet Türk, “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerekçe yapılan davadan beraat etti.
27 Ekim
PKK, Türkiye'den silahlı güçlerini çekme kararı aldığını açıkladı.
30 Ekim
İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı'nda üçüncü kez kabul edildi. Heyet, “Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz” açıklamasını yaptı.
3 Kasım
DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile onuncu kez görüşmek için İmralı Adası’na gitti.
AİHM, Türkiye’nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararına itirazını reddetti. Bu karar ile birlikte AİHM’in verdiği karar da netleşti.
4 Kasım
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları üzerine, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin "Türkiye için hayırlı olacağını" söyledi.
İmralı Heyeti, İmralı’da yaptıkları ziyaretlerinde Abdullah Öcalan’ın “Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir” dediğini yazılı açıklama ile duyurdu.
5 Kasım
Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında soruları yanıtlarken, Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin, “Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız” dedi. Ayrıca Öcalan’ın ziyaret edilmesi talebine ilişkin Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında süreçte yeni bir “kavşağa” ulaşıldığını belirterek, “Bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok kıymetli buluyoruz” dedi.
11 Kasım
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 105’i tutuklu 402 kişi hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” iddialı soruşturmada iddianame mahkemeye gönderildi.
İmralı ziyareti gündemi ile 13 Kasım’da toplanması beklenen komisyon toplantısının, Gürcistan'da TSK'ya ait askeri kargo uçağının düşmesi ve 20 askerin şehit olması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.
17 Kasım
PKK, 1990'lı yıllardan bu yana önemli miktarda unsurunun bulunduğu Irak'ın kuzeyindeki Zap alanından unsurlarını çektiğini açıkladı. Örgüt, "bu adımın Türkiye'de barışa ve demokratikleşmeye hizmet edeceğine inanıldığını" belirtti.
19 Kasım
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, “İmralı’ya gidilecektir, evet, bunu net olarak söylüyorum” dedi.
20 Kasım
DEM Parti, komisyonun İmralı’ya gitmesi halinde TBMM Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit’i göndereceğini açıkladı. AKP ise TBMM komisyonunun İmralı’ya gitmesine olumlu oy kullanacaklarını paylaştı.
21 Kasım
MHP'li Feti Yıldız, komisyonun kararı sonrasında İmralı’ya partisi adına gideceğini açıkladı. CHP'li TBMM Başkanvekili Murat Emir ise partisinin ziyaret heyetinde yer almayacağını bildirdi.
21 Kasım
TBMM Komisyonunda CHP'li üyeler, İmralı'ya komisyon heyetinin katılıp katılmayacağına ilişkin oylamaya katılmayacaklarını belirterek, toplantıyı terk etti. Oylamada AKP, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP olumlu oy kullandı, Demokrat Parti, DSP ve HÜDA PAR'dan üç hayır oyu çıktı. Yeni Yol Grubu ise çekimser oy kullandı. Oylama sonrasında İmralı’ya ziyaret kararı alındı. Bakırhan, “Şununla oturmam, diyenler barış istemiyor. Bunu da bir yere not ettik” dedi.
İmralı'yı ziyaret edecek komisyon heyetinde, AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın yer alacağı belirtildi.
22 Kasım
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin İmralı’ya gitmeme kararına tepki göstererek, “CHP arınmalı ve sürecin içinde olmalı, tarihin doğru tarafında olmak cesaret ister” dedi.
23 Kasım
Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararını desteklediğini açıkladı.
24 Kasım
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan seçilen heyet İmralı’ya giderek, Öcalan ile 2 saat 50 dakika süre görüştü. Heyette, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hüseyin Yayman ve Feti Yıldız yer aldı.
28 Kasım
Komisyon üyelerinin İmralı’dan ikna olarak döndüklerini belirten Koçyiğit, “(Öcalan) Devletle bir mutabakatın olduğunu ifade etmekle beraber bugün temel arayışın bir siyasal mutabakat olduğunu ve bu siyasal mutabakat gerçekleştiğinde aslında birçok şeyin de aşılabileceğini ifade etti” diye konuştu.
29 Kasım
Şırnak Cizre'de bir programa katılan KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, Öcalan’ın sürece dair önemli adımlar attığını belirterek, teşekkür etti.
29 Kasım
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, süreç ve İmralı ziyareti hakkında görüştü. Aynı gün bir törende konuşan Erdoğan, "Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabatojlar artıyor. Üstesinden geliyoruz” dedi.
1 Aralık
Kabine Toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin yeni bir dönemin kapılarını açacağını söyledi.
2 Aralık
Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, süreçle ilgili, “Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır” dedi.
Aynı gün İmralı Heyeti de 11'inci kez Abdullah Öcalan ile görüştü.
3 Aralık
Erdoğan, AKP Grup Toplantısında 2005’te Diyarbakır ziyareti sırasında söylediği, “Bu sorun benim de sorunumdur” sözüne atıfta bulunarak aynı iradeyi taşıdıklarını söyledi.
4 Aralık
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşme sonrası toplandı.
Komisyonda, tutanaklar okunmadı ve bunun yerine görüşmeyi yansıttığı öne sürülen özet bir metin okundu. Bazı siyasi partiler buna tepki gösterdi.
6 Aralık
Bahçeli, Öcalan’ın mesajlarının makul olduğunu belirterek, “Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir” dedi.
10 Aralık
DEM Parti, CHP ve EMEP Partisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin raporlarını TBMM Başkanlığına sundu.
11 Aralık
MHP de süreç komisyonuna dair raporunu TBMM Başkanlığına iletti. Raporda "umut hakkı" ve Kürtlerin anadil ve anayasal talepleri yer almadı. Rapor tartışmalara sebep oldu.
12 Aralık
DEM Parti İmralı Heyeti DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Buldan, “Barış yasası olmalıdır” dedi. Bahçeli ise, “Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum” diye konuştu.
16 Aralık
DEM Parti İmralı Heyeti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Davutoğlu gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.
19 Aralık
AKP, "Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak yasal düzenlemelere yönelik önerilerini içeren raporunu TBMM'ye iletti.
20 Aralık
DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Buldan, Sancar ve Erol siyasi partilere yaptıkları ziyaretler kapsamında AKP TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmede, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. Heyet daha sonra Türkiye İşçi Parti ile görüştü.
22 Aralık