PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:19

Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen M.E.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin, ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi.

M.E.Y., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #pkk #Yunanistan #EDirne

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