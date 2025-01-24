PKK şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen M.E.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin, ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi.
M.E.Y., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #pkk #Yunanistan #EDirne
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