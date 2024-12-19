MİT'ten nokta operasyonu: PKK/PAJK sözde yöneticisi Yayla Kızılkaya etkisiz hale getirildi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'in sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nin kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan terörist Yayla Kızılkaya, Türkiye, Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği silahlı terör eylemleri sebebiyle hedef listesine alındı.
MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Kızılkaya, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirild
Etiketler: #MİT #Operasyon #pkk #terörist
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