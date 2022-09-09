PKK’nin finans kaynaklarına darbe: 1 milyon 493 bin kök kenevir ele geçirildi

09 Eylül 2022 Cuma, 10:17

İçişleri Bakanlığı;'nca başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 29. gününde Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi, 337 bin kök skunk bitkisi, 54 kilogram toz esrar, 216 kilogram kubar esrar ve 3 bin 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı.