PKK'nin yöneticilerinden Sabri Ok'un kardeşi tutuklandı
Adıyaman'da, terör örgütü PKK'nin sözde yöneticilerinden Sabri Ok'un kardeşi ve Arzu Ok'un babası olan Mehmet Ok, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nin yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin operasyonuyla, PKK'nin yöneticilerinden Sabri Ok ile 'Mizgin' kod adlı Arzu Ok ve birçok teröristle irtibatlı oldukları, malzeme sağladıkları tespit edilen Mehmet Ok ile V.A., C.A. ve İ.V. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Sabri Ok'un kardeşi ve Arzu Ok'un babası Mehmet Ok, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı; diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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