PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen PKK operasyonunda 6 kişi yakalandı.

PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:17

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkezli Ahlat ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 6 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde, PKK silahlı terör örgütüne ait sözde bez parçası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Değerli hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.


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