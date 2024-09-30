Plajda facia: Kum tepeciğinin altında kalan 2 çocuktan 1'i öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalan çocuklardan 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Plajda facia: Kum tepeciğinin altında kalan 2 çocuktan 1'i öldü
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:11

Kum Mahallesi'nde 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisindeki plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı.

Çevredekiler çocukları kumdan çıkararak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz kurtarılamadı, Ahmet Serdar'ın ise tedavisi sürüyor.

İlköğretim 3'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Etiketler: #Antalya #Plaj #Çocuk

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