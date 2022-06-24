Plajlar kenti İstanbul’da deniz, kum, güneş sezonu

24 Haziran 2022 Cuma, 00:00

İstanbul’da yaz sıcakları kendini hissettirmeye başladı. 515 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine sahip kentte, 1 Haziran’da plaj sezonunun açılmasıyla nefes almak ve dinlenmek isteyenler soluğu yakınlarındaki plajlarda alıyor.

Bir zamanlar kumluk denen, sadece denize girilen plajlar; şimdi konserleri, yarışmaları, tiyatro ve sinemaları, plaj sporları ve eğlenceleriyle kent yaşamında önemli bir yere sahip.

İBB PLAJLARI YAZA HAZIR

İstanbul İl Yüzme Komisyonu tarafından kent genelinde 2022 itibarıyla su kalitesi uygun, denize girilebilir 85 plaj belirlendi. İBB, A-B-C kategorilerine uygun değerlendirilen bu plajların 49’unda cankurtaran hizmeti veriyor. Sezon başlamadan tüm hazırlıklar tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi: Plaj alanlarında bulunan ağaç kökleri ve taşlar temizlendi, kum takviyesi, ahşap alanların tadilat ve boya işlemleri yapıldı, plajların duş giderlerine filtreleme sistemi bağlandı.

Vatandaşların plajlarda rahat etmesi için gerekli tedbirler alındı; tüm birimler güvenli, sağlıklı ve kaliteli hizmet için görev başında. Sezon boyunca hizmet alanlarında gözetleme kulesi, deniz güvenliği, cankurtaran, ambulans, ilk yardım desteği ile şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, giyinme kabini, BELTUR kafe ve büfe hizmetleri sunulacak.

METRO VE TOPLU ULAŞIM KOLAYLIĞI

Marmara ve Karadeniz’e kıyısı bulunan, dünyanın en güzel sahil şehirlerinden biri İstanbul. İki kıtayı birbirine bağlayan kentin gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Sıcak yaz günlerinde uzun sahil şeridindeki birbirinden güzel plajlarına ulaşımın kolay olması da büyük avantaj. Metro ve toplu ulaşımın yanında aracıyla gelenler için İSPARK’ın sunduğu park imkanları da plajları cazip kılıyor; İstanbulluya yaz boyunca tatil imkanı sağlıyor.

PLAJLARDA İBB’NİN HİZMETLERİ

Bu yıl İBB, plajlarda üç tip hizmet modeli ile hizmet verecek:

1. Tam hizmet modeli ile hizmet verilen plajlar

• Bakırköy Güneş Plajı’nda ücretli giriş yapılan, kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, WC, duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong, şemsiye hizmeti veriliyor.

• Kadıköy Caddebostan-1 Plajı’nda ücretli giriş yapılan, kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, WC, duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong, şemsiye hizmeti veriliyor.

2. Kısmi hizmet modeli ile hizmet verilen plajlar

• Küçükçekmece Menekşe Halk Plajı’nda ücretli açık duş, ücretli WC hizmeti Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından veriliyor. Alanda bulunan BELTUR AŞ kafesi tarafından şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri sunuluyor.

• Kadıköy ilçesi Caddebostan 2 ve 3 Plajlarında açık duş, ücretli WC, şezlong ve şemsiye kiralama hizmetleri veriliyor.

3. Vatandaş odaklı hizmet modeli ile hizmet verilen plajlar

Girişlerin ücretsiz olduğu bu plajlarda vatandaşların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı taşınabilir modüler yapılı ürünler ile Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından ücretli duş, WC, soyunma kabini gibi hizmetler veriliyor. BELTUR AŞ büfe hizmetleri ile İSPARK AŞ’nin park hizmetleri de bulunuyor. Bu grupta yer alan plajlar:

• Çatalca Yalıköy Plajı

• Arnavutköy Karaburun ve Yeniköy Plajları

• Sarıyer Kısırkaya Plajı

• Silivri Semizkum, Gümüşkaya ve Merkez (Kumluk) Plajları

• Avcılar Denizköşkler Plajı

BİNLERCE KİŞİ BOĞULMAKTAN KURTARILDI

İBB, 2021 yılı sezonunda, toplam 59 kilometre uzunluğundaki 49 plajda, 618 cankurtaran ile hizmet vermeye başladı. Plajlarda cankurtaran hizmetleri; 49 jetski, 4 kurtarma botu, 2 drone, 18 ATV aracı ile verilirken, 245 kulede gözetleme yapıldı. Bu hizmetler sonucu cankurtaran ekipleri, bir yılda 3 binin üzerinde vatandaşımızı boğulmaktan kurtardı.

Plajların tamamına, dikkat edilmesi gereken kurallar ve olası tehlikelere ait bilgilendirme tabelaları asıldı; denize girilebilecek güvenli bölgeler de emniyet bariyerleri ile çevrildi.

İBB aldığı deniz güvenliği önlemleri ile yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtarıyor. Ne yazık ki yıllarca İstanbul’da plajlarda çok sayıda can kayıpları yaşandı; 1999-2004 yılları arasında sadece Şile sahillerinde toplam 336 kişi denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Alınan önlemlerle 2005-2021 yılları arasında toplam 63 bin 883 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Bu hizmetler kapsamında ayrıca, plajlarda ani rahatsızlanan vatandaşlara ve acil suda boğulma vakalarında ilk tıbbi müdahaleyi sağlamak ve gereğinde hastayı merkezlere nakletmek için acil yardım ambulanslarıyla tıbbi destek sağlanıyor.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ TATİL İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Kentte denize girilen lokasyonlardaki suyun kalitesi İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından takip ediliyor. Deniz suyu kontrollerine göre sonuçlar yuzme.saglik.gov.tr adresinde yayınlanıyor.

İstanbullunun sağlıklı ve güvenli bir yaz geçirmesi için önlemler alınıyor. Pandeminin etkileri azalsa da henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Bu nedenle, plajlarda ziyaretçilerin rahat etmeleri için şemsiye ve şezlong yerleştirilmeleri uygun mesafelere göre yapılıyor.

Plaj alanlarında güvenlik personeli bulunmuyor. Ancak, uygunsuz bir durum yaşandığında plaj sorumluları veya cankurtaranlar ilgili güvenlik birimlerine haber vererek soruna müdahale ediyor.

İstanbul’da 18 Eylül’de sona erecek plaj sezonunun sağlıklı, huzurlu ve güvenli geçmesi için tüm birimler 7 gün 24 saat görev yapıyor.

İBB’NİN HİZMET VERDİĞİ PLAJLAR:

• Küçükçekmece Menekşe Plajı

• Bakırköy-florya Güneş Plajı

• Kadıköy Caddebostan (1-2-3) Plajları

• Arnavutköy Karaburun Plajı

• Arnavutköy Yeniköy Plajı

• Sarıyer Kısırkaya Plajı

• Avcılar Denizköşkler Plajı

• Silivri Semizkum

• Silivri Merkez (Kumluk) Plajı

• Silivri Selimpaşa Plajı

• Çatalca Yalıköy Plajı (1-2)

GÜNÜBİRLİK TATİL İMKANI SUNAN İSTANBUL PLAJLARINDA 1 HAZİRAN’DA YAZ SEZONU AÇILDI

Yaz sıcağında plajlar, istanbullunun nefes aldığı; plaj sporları, yarışma, konser, tiyatro, sinema ve eğlenceli etkinlikerle dinlendikleri buluşma alanlarına dönüşüyor.

1 Haziran’da açılan plaj sezonu, 18 Eylül’e kadar sürecek. Sağlık ve keyifle sürmesini dilediğimiz sezon boyunca İBB ekipleri 49 plajda; 618 cankurtaran, 49 jetski, 4 kurtarma botu, 2 drone ve 18 ATV aracıyla İstanbulluların yanında olacak.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN PLAJLARDA ÜCRETLER

• Turnikeli giriş olan Güneş Plajı, 5 bin kişiye hizmet veriyor.

• Turnikeli giriş olan Caddebostan 1 Plajı, 2 bin kişiye hizmet veriyor.

• Diğer plajların girişi serbest olduğu için yoğunluğa göre vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Plajlarda çocuk, yetişkin ücretleri:

• Turnikeli giriş olan Güneş Plajı ve Caddebostan 1 Plajı ücretli. Giriş ücreti yetişkinler için 30 TL, öğrenci ücreti ise 12 TL.

• 65 yaş üzeri için plajlar ücretsiz.

Şezlong ve şemsiye ücreti:

• Caddebostan 2 ve 3 Plajları ile Menekşe Plajı’nda şezlong ve şemsiye kiralama ücreti 12 TL.