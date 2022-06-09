Bodrum'daki ücretsiz plaj Erdoğan'ın kararıyla 'hassas alan' ilan edildi

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:29

Türkiye'nin en pahalı tatil merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum İlçesi, Yalıkavak'taki Küdür Yarımadası'nda bulunan Prenses Koyu'nda halkın ücretsiz girerek plajdan faydalandığı, son yer de Cumhurbaşkanlığı'nca hassas korunacak alan ilan edilerek tatilcilerin elinden alındı.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, koyda 16 yıldır hizmet veren Patato Beach Kafe, işletmeci Metin Üzen'in (62) açtığı yürütmeyi durdurma davası sürer­ken, polis ve zabıta eşliğinde gelen Kaymakamlık, Tarım İl ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlile­rince tatilcilerin ve yabancı turist­lerin üzgün ve şaşkın bakışları ara­sında tahliye edildi.

Kaymakamlık Veri Hazırlama ve Kontrol Memuru Hayriye Erdem kendisine verilen talimatı uyguladığını belirterek, “Burası mera alanı olduğu için işgalci durumundasınız, Kaymakamlığın talimatı ile boşaltmanız gerekiyor. Burası Cumhurbaşkanlığı tarafından Kesin Korunacak Hassas Alan bölgesi içerisinde kalıyor. Ya siz tahliyeyi kendiniz yapacaksınız ya da biz yapmak durumunda kalacağız” dedi. Görevliler ve işletme sahibi arasında yaşanan tartışmaya, tatilciler de dahil oldu. Tahliye yaklaşık 1 saat süren gerginliğin ardından gerçekleştirildi.

RANTA MI AÇILACAK?

Yabancı turistler de tahliyeye tepki gösterdi. Xuma Beach isimli tatil köyünün yanı başında ve Yalıkavak Marina'nın karşısında konumlanan Prenses Koyu, Küdür Yarımadası'nda yer alıyor. Herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı koy, Bodrum'da bakir kalan son yerlerden. Yalıkavak Marina'da yüksek fiyatlar nedeniyle demirleyemeyen tekneler de ücretsiz olan bu koyu tercih ediyordu. Halk, her şeyin ateş pahası olduğu Bodrum'da ücretsiz hizmet alabildikleri koyun imara açılıp, ranta çevrilmesinden endişe ediyor.

Tahliye, Üzen'in itirazına rağmen yerli ve yabancı turistlerin üzgün bakışları arasında gerçekleşti.

"YARGI KARARINI BEKLEMEDİLER"

Kafeteryayı 16 yıldır işleten Metin Üzen, “Birdenbire gelip mahkeme kararı olmadan bir saat içerisinde boşaltın diyorlar, çadır mı burası, 16 yıllık işletme, bölge idare mahkemesinde dava devam ederken Kaymakamlık talimatı ile tahliye edilmek istenmemizin arkasında başka konular var” dedi. Ruhsatlarının bulunduğunu belirten Üzen, “Yapı kayıt belgelerimi aldım, bilgim olmadan iptal etmişler, yürütmeyi durdurma davası açtım, kazandım. Muğla 3. Bölge İdare Mahkemesi'nde dava sürerken kaymakamlığın bana 1 saat içinde boşalt demesine anlam veremiyorum. Bir tebligat da yapılmadı. Hem turizme hizmet ediyorum, hem de 10 işçiye ekmek veriyorum. Tam sezonun ortasında olacak iş mi?” diye konuştu.

TATİLCİLERDEN TAHLİYEYE TEPKİ

Tahliyeye karşı çıkan vatandaşlarsa işletmeciye destek verdi. Tatilcilerden Seviye Aktaş (67), “Bodrum'un hemen her yeri işgal altında. Bu tür yerlere ücretsiz girmeniz mümkün değil. Ailecek geliyoruz. Hem giriş ücreti yok hem ekonomik. Bu tür yerleri tahliye ederek kimlere verileceğini bilmiyoruz, 16 yıldır çalışan tesis bir saatte boşaltılmak isteniyor. Şu anda tüm turistler bunu izliyor, turistik bölgede böyle bir hareket yakışıyor mu?” dedi.

Tatilcilerden Nedim Sualp ise “Burası turizm bölgesi, zaten turizm kötü gidiyor. Alelacele boşaltılmasını istiyorlar. Burada devletin malında bir işgal varsa elbet devlet buna son verecek. Ancak yöntemi bu mu olmalı? İnsanlar dinleniyor tatil yaparken içeri polis zabıta giriyor, boşalt diyor. Artık kimin ne çıkarı olacaksa…” şeklinde konuştu.