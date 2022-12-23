Plakasında 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı bulunan araçla gelip vurdular
Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde memur olan A.E.K.(28), plakalarında 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı takılı bir otomobilden tabancayla açılan ateşle yaralandı.
Olay, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu önünde meydana geldi.
İddiaya göre plakalarında 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı bulunan otomobille okulun önüne gelen şüpheli ya da şüpheliler, husumetlileri A.E.K.'ye tabancayla 4 el ateş etti. A.E.K. yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla yakındaki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen A.E.K. tedaviye alındı.
Polis, plakasını gizledikleri otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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