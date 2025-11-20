Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken, sık sık tartışma yaşandı: ‘Asıl casus kozmik odayı açanlar’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri gergin geçti.

Görüşmeler başlamadan önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, görseller eşliğinde değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk iddiası ortaya atıldığına işaret ederek, “BTK Başkanının da imzası çalındı. Memleketin geldiği hale bakın. BTK kendi verilerini koruyamadığını itiraf etti. Şu anda internette 200 liraya veriler satılıyor. Bakan Uraloğlu, bilgilerin çalındığını doğruladı” dedi. Ağbaba, bu sırada bu iddiaların yer aldığı pankartları da gösterdi.

‘YURTTAŞIN VERİLERİ KORUNAMADI’

Devletin kurumlarının milyonlarca yurttaşın verisini koruyamadığına işaret eden Ağbaba, şöyle devam etti:

“Siber güvenliğin başına damacana hesabı yapan bir bürokrat atanıyor. 16 milyonun oyuyla seçilmiş İmamoğlu’na, gizli tanık ifadeleriyle casusluk suçlaması yapıldı. Bir yanda vatandaşın ayakkası numarasına kadar tüm bilgiler heryerde dolaşıyor. Bir yanda milyonlarca vatandaşın cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu için ‘casus’ deniliyor. Muhalif hesaplara milli güvenlik gerekçesiyle erişim engelleniyor. Asıl casus kendi yurttaşının bilgelerini piyasaya sunanlardır. Asıl casus, milletin verilerin koruyamayıp karanlık ağlarda dolaştıranlardır. Asıl casus, güvenlik sorunu bu ülkenin kozmik odasını fetöye açanlardır. Büyük bir başıboşluk var.”

‘AKP’YE YAKIŞACAK KARİYER’

Ağbaba, sahte e-imzalarla uyuşturucu satıcılığından başkomiserliğe yükselen kişiye dikkat çekti. “Adamın bir kariyeri var tam AKP’ye yakışacak kariyer. Torbacılıktan başlamış başkomiser olmuş” diyen Ağbaba, “daha nerelere gelecek bakacağız, memleketin geldiği hal bu” görüşünü kaydetti.

40 VEKİLİN DİPLOMASI

Başka bir iddia daha olduğuna işaret eden Ağbaba, “Araştıralım. 40 tane milletvekilinin diplomasının sahte olduğu söyleniyor. Bizde valla yok. Bu iddia da araştırılsın. Olabilir mi? Olmaz diyemiyoruz. Memlekette tuz kokmuş durumda” dedi.

‘VALLAHİ SUSMAYIZ’

Ağbaba, “Bunların en büyük ağrısı ‘Ekrem ağrısı’. Ekrem beyin sesine tahammül edemediler yasakladılar. Şimdi de internet sitelerine engel getirdiler. Erişime engellendi. Mahkemede susturamadılar. Susmadık. Şimdi de iletişimle Cumhurbaşkanı adayımızı susturmaya çalışıyorlar. Susar mıyız. Vallahi susmayız” diye konuştu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, komisyona gelişinde milletvekilleri ile tek tek tokalaşırken, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze’de yedi katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği faciayı anımsattı.

‘20 GÜNDÜR AÇIKLAMA YAPMADINIZ’

Çiler, binanın çökmesinde metro inşaatı iddialarını gündeme getirerek, “20 gündür bir açıklama yapmadınız” dedi. Bakan Uraloğlu, “Bir merhabalaşayım müsadenizle. Metroyla hiçbir ilgisi yok. Çok net söyleyeyim” dedi. SATACAKLAR MI, SATMAYACAKLAR MI?

Görüşmeler başlayınca söz alan CHP’li Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e 9 tane otoyolu, 2 köprüyü satıp satmayacaklarını sorduğunu, önceki gün yanıt geldiğini söyledi. Yanıtın ibretlik olduğunu belirten Ağbaba, “Ben birşey anlayamadım. Satacaklar mı, satmayacaklar mı? En son diyor ki ‘Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik ilave bir karar alınmamış olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmesine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir.’ Satacak mı, satmayacak mı?” diye sordu.

‘BABANIZIN MALI MI?’

AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “Hayır, ‘satmayacağız’ diyor” karşılığını verdi. CHP’li Ağbaba, “Ya, arkadaşlar, nereyi satacak? Rahmetli Demirel’in yaptığı köprü ile rahmetli hemşerim Özal’ın yaptığı köprüyü satacak” dedi. AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “Sen karşı değil miydin?” diye sordu. CHP’li Ağbaba, şunları söyledi:

“Ya, babanızın malı mı? Sayın bakan, babanızın malı mı? Bak, bir şey söyleyeceğim: Bu köprüden 47 liraya geçiyoruz, hem Fatih Sultan’dan hem 15 Temmuz’dan. Çanakkale Köprüsü’nden 795, Osmangazi Köprüsü’nden 795; bunu niye söylüyorum? Ha, ‘Satmayacağız’ diyorlar. Ne diyorlar? ‘İşletme hakkını

devredeceğiz.’ Ne fark ediyor? Bunun bedelini fakir fukara, o köprüden geçenler ödeyecek...Bakın, müflis tüccar var ya, eski defterleri karıştırır. Siz de eski defterleri karıştırıyorsunuz. Bakın, daha eskiye gidin; Fatih Sultan Mehmet’in yaptıklarını, Mimar Sinan’ın yaptıklarını, onları da satın.”

‘HEP İNŞALLAH...’

Bakan Uraloğlu sunumunda 2003’te 6 bin 101 km olan bölünmüş yol ağını, 29 bin 947 km’ye çıkardıklarını söyleyince, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “30 km yolu daha bitiremediniz kaç yıldan beri, neyi anlatıyorsun bana” dedi. Bunun üzerine Bakan Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar 30 bin km’yi inşallah bitirmiş olacağız” diye konuştu. CHP’li Aygun, “İnşallah hep, ‘yapacağız, edeceğiz” karşılığını verdi. Uraloğlu, son 20 yılda yaptıkları anlatırken, “Abi, inadınıza yapmaya devam edeceğiz” dedi. CHP’li Aygun, “Nerede yaptınız be” karşılığını verdi. Bakan Uraloğlu, “Sizin bütün engellemelerinize rağmen yapmaya devam edeceğiz. İnadına 30 bin km’ye bitireceğiz” diye konuştu.

‘UTAN BİRAZ, UTAN’

CHP’li Aygun, “Garip gurebanın vergisini harcıyorsun utan. Utan biraz, utan” diye bağırdı. Uraloğlu, “Utanması gereken sizlersiniz” yanıtını verdi. Tartışma bir süre devam etti.

‘BU BÖLÜCÜLÜKTÜR’

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş konuşması sırasında “Kürt illeri” ifadesini kullandı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Kürt illeri” diye bir il olmadığını söyledi. Tartışma çıktı. Bir süre devam etti. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Başından sonuna kim burada ‘Kürt illeri’ derse hepsini reddediyoruz. Bakın, bu, bölücülüktür” dedi. DEM Parti milletvekilleri ile Usta arasında tartışma çıktı.