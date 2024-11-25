Plastik kasa fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı!

İzmir’in Selçuk ilçesinde bir plastik kasa fabrikasına Sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Plastik kasa fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı!
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İHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:28

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde bulunan, 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekare kapalı alana sahip plastik kasa üreten Okay Plastik’ te meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İlçemiz TOKİ konutlarına yakın bölgede bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında, saat 08.00 ’de başlayan yangına itfaiye yeterli kuvvetle müdahaleye devam ediyor, emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bu alanda herhangi bir yaralı yok."


Etiketler: #İzmir #fabrika #fabrika yangını #Yangın

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