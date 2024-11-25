Plastik kasa fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı!
İzmir’in Selçuk ilçesinde bir plastik kasa fabrikasına Sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, sabah 08.00 sıralarında Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde bulunan, 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekare kapalı alana sahip plastik kasa üreten Okay Plastik’ te meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:
"İlçemiz TOKİ konutlarına yakın bölgede bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında, saat 08.00 ’de başlayan yangına itfaiye yeterli kuvvetle müdahaleye devam ediyor, emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bu alanda herhangi bir yaralı yok."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama