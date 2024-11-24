Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın!

Tepebaşı ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de mobilya atölyesinde yangın!
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 09:21

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi’ndeki mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

İş yerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı aktarıldı.

 


Etiketler: #atölye #eskişehir #Mobilya #Yangın

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