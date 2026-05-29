platFORUM: 'Herkesi halk iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz'

Belçika’da faaliyet gösteren ve ilerici, çoğulcu ve demokratik kesimleri bir araya getirmeyi amaçlayan platform, yayımladığı açıklamada Türkiye’de demokratik kurumlar ve yargı bağımsızlığına ilişkin endişelerini dile getirdi.

30 Kasım 2025’te Brüksel’de düzenlenen “Deniz Gezmişlerin ‘Üç Fidan’ının yoldaşı Atilla Keskin ile Sohbet Toplantısı” ve 12 Nisan’da gerçekleştirilen “Merdan Yanardağ’a destek etkinliği” gibi buluşmalarla da gündeme gelen platFORUM adına açıklama Fatma Yılmaz imzasıyla yayımlandı.

“HALK İRADESİNE MÜDAHALE, DEMOKRASİ AÇISINDAN CİDDİ BİR UYARIDIR”

Açıklamada, 21 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye’de yaşanan gelişmelere atıfla, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargı süreci sert bir dille eleştirildi. Kurultaya dair verilen kararın, “siyasi müdahale niteliği taşıdığı ve demokratik meşruiyeti zedelediği” ifade edildi.

Bildiride, yargı süreçlerinin siyasal tartışmaların gölgesinde yürütülmesinin hukuk devleti açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulandı. Demokratik sistemlerde siyasi partilerin, halk iradesinin örgütlü ifadesi olduğu belirtilerek, bu yapıların iç işleyişine yönelik müdahalelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

“DEMOKRASİ YALNIZCA SANDIKLA DEĞİL, HUKUKLA DA AYAKTA DURUR”

Açıklamada ayrıca demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığı, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı ve muhalefetin özgürce faaliyet gösterebilmesinin de sistemin temel unsurları olduğu hatırlatıldı.

CHP’nin kurultay sürecine ilişkin iddiaların parti içi mekanizmalarla çözümlenmesi gerektiği belirtilirken, yargı kararlarının siyasi hesaplaşmaların aracı haline gelmesinin demokratik sisteme zarar verdiği ifade edildi.

“ORTAK SORUMLULUK DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLERİ SAVUNMAKTIR”

platFORUM açıklamasında, Türkiye’de demokratik hukuk düzeninin güçlendirilmesi, tüm siyasi aktörler için eşit hukuk güvencesinin sağlanması ve yurttaş iradesinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Platform, hem Türkiye’de hem de yurt dışında düzenlenen demokrasi ve özgürlük temelli girişimlere destek verdiğini belirterek, toplumun tüm kesimlerini demokratik değerlere sahip çıkmaya ve ses yükseltmeye davet etti.

Fatma Yılmaz (ortadaki) tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ’ın eşi ve yazar Sevim Kahraman Yanardağ ve PlatFORUM ekibinden Zeynep Baş’la birlikte.

platFORUM oluşumu adına Fatma Yılmaz imzasıyla yayınlanan bildiri:

KAMUOYUNA DUYURULUR HERKESİ HALK İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ

"21 Mayıs 2026 tarihinde, ülkemiz yeni bir karanlığa uyandı. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), yargı siyasallaştırılarak iktidar tarafından yapılan bir “mutlak butlan operasyonuyla” işgal edilmiş, CHP’nin 38. Olağan Kurultayına yönelik açılan iptal davasında, kurultay seçimleri ve alınan tüm kararlar baştan itibaren geçersiz sayılmıştır. Bu, AKP iktidarı tarafından demokrasiye yapılan hukuk maskeli bir darbedir.

Belçika’da ilerici, çoğulcu ve demokratik güçleri bir araya getiren Brüksel merkezli platFORUM oluşumu olarak, “Mutlak butlan” gibi ağır bir kararın siyasetin gölgesinde tartışılır hale gelmesinin, hukuk devleti açısından ciddi bir alarm olduğunu düşünüyoruz. Bir partinin iç meselesi üzerinden verilen bu tür hükümler, yargının tarafsızlığına dair güveni zedeliyor, sadece hukuki değil siyasi bir meşruiyet sorunu yaratıyor. Demokrasi, sandık kadar hukukla da ayakta durur. Biri eğilirse diğeri de sarsılır. Demokratik sistemlerde siyasal partiler, halk iradesinin örgütlü biçimde ifade edildiği temel kurumlardır. Bu nedenle siyasi partilerin iç işleyişine ilişkin hukuki süreçlerin, hukuk devleti ilkeleri, şeffaflık, tarafsızlık ve demokratik meşruiyet çerçevesinde yürütülmesi büyük önem taşır. Sosyal Demokrat bir parti olarak CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilişkin şaibeleri, parti içi demokratik süreçlerini çalıştıraraki öz denetimle çözmesi gerekliliğine inanmakla birlikte; araçlaştırılmış AKP yargısının aldığı bu kararın da tamamen ülkemizin içinde bulunduğu siyasi hesaplaşmalarla demokratik sisteme vurulmuş bir darbe olduğunu düşünüyoruz.

Bu sadece CHP’nin değil demokrasinin problemidir. Demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi; yalnızca seçimlerin yapılmasına değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün korunmasına, yargı bağımsızlığının güvence altına alınmasına, güçler ayrılığı ilkesinin uygulanmasına ve muhalefetin siyasal faaliyetlerini özgür biçimde sürdürebilmesine bağlıdır. Türkiye’de demokratik hukuk düzeninin güçlenmesi, tüm siyasi aktörler için eşit hukuk güvencesinin sağlanması ve yurttaş iradesinin demokratik ve çoğulcu bir anlayışla korunması ortak sorumluluğumuzdur. platFORUM olarak, demokratik süreçlerin, hukukun üstünlüğünün ve çoğulcu siyasal yaşamın savunulmasının önemini vurguluyor; toplumun tüm kesimlerini demokrasi, hukuk devleti ve temel özgürlükler konusunda duyarlı olmaya, sesini yükseltmeye çağırıyoruz. Bu çerçevede Türkiye’de ve yurt dışında düzenlenen tüm demokrasi mücadelesi protestolarına destek verdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."