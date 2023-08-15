Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:18

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:18

PMYO mülakat sonuçları binlerce aday tarafından merak ediliyor. PMYO başvurularının tamamlanmasıyla mülakata giren adaylar sonuçları bekliyor. Peki, PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO mülakatları ne zaman? PMYO başvuru şartları neler? İşte PMYO dair tüm ayrıntılar...

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavlara katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek. Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli değil.

2023 PMYO MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

PMYO polis alımı başvuruları geride kaldı. Sonuçların ilan edilmesi ile mülakat takvimi ve süreci de netlik kazanacak.

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?