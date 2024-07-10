Son Dakika... Polat çifti için istenen ceza belli oldu
Savcılık, Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 40 yıl hapis cezası istedi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında, Savcılık 40 yıl hapis cezası istedi.
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