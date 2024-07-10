Son Dakika... Polat çifti için istenen ceza belli oldu

Savcılık, Dilan ve Engin Polat çifti hakkında 40 yıl hapis cezası istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 21:26
Son Dakika... Polat çifti için istenen ceza belli oldu
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında, Savcılık 40 yıl hapis cezası istedi.

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