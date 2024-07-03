Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!

Savcılık çeşitli suçlardan Dilan Polat için 27 yıl hapis cezası istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 21:44
Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre; Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.


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