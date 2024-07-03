Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 21:44

Güncelleme: 03.07.2024 - 22:29

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre; Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2023 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

5 Kasım 2023 tarihinde ise, Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış ve 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.