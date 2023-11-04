Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme: ‘Sahte fatura’ ayrıntısı!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 19:46

Güncelleme: 04.11.2023 - 19:46

18 şüpheliden aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de bulunduğu 16 kişi tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savcılık hakimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli Ahmet Gün’ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat’a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği kaydedildi.

“ETKİN PİŞMAN ŞÜPHELİSİ…”

Savcılık yazısında, “MASAK analiz raporu, toplanan deliller ve etkin pişman şüpheli ifadesi gibi tüm soruşturma evrakı içeriğinden şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti çerçevesinde sahte fatura ve belgelerle gerçek bir işleme dayanmayan gelirlerini kurmuş oldukları çok sayıda şirket üzerinden işleme tabi tutarak sonuç olarak MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim şirketi üzerinden akladıkları MASAK raporuna göre 250 milyon olduğu anlaşılmakta” ifadelerine yer verildi.