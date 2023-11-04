Dilan Polat'ın kayınvalidesi isyan etti: 'Çok sinirliyim'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 11:22

Güncelleme: 04.11.2023 - 11:22

Sosyal medyada paylaştıkları videoların ardından ünlenen ve kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber gözaltına alınan toplam 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 6 saati aşkın süre sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın sorgusu dün 23.45’te tamamlandı. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından toplu halde adliyeye sevk edildi.

"ÇOK SİNİRLİYİM"

Engin Polat’ın annesi Şükran Polat, sağlık kontrolü için hastaneye götürülen oğlu ile gelinine destek olmak için hastaneye geldi.

Anne Şükran Polat, basın mensuplarına isyan ederek “Çok sinirliyim bunu söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi. O anlar kameralara yansıdı.

