Polat çiftinin avukatı gözaltında: Yasa dışı bahis ve kara para soruşturması

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatlarından Haydar Enes Çetinkaya hakkında yeni bir adli süreç başlatıldı.
Çetinkaya'nın, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
2023 OPERASYONUNDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Haydar Enes Çetinkaya, Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyon kapsamında da gözaltına alınmıştı.
Söz konusu soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "vergi kanununa muhalefet" suçlamaları yöneltilmişti.
Çetinkaya, o dönem emniyette verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.
KÜBRA AYKUT'UN ÖLÜMÜYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Haydar Enes Çetinkaya'nın adı, 2024 yılında yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un ölümü sonrasında da kamuoyunda gündeme gelmişti.
Aykut'un, evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Çetinkaya'nın fenomenin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Çetinkaya'nın gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.