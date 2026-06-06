Cumhuriyet Gazetesi Logo
Polatlı'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Polatlı'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

6.06.2026 20:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Polatlı'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara'nın Polatlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tarım işçilerini taşıyan minibüsün, şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sarıhalil Mahallesi Yolu Dalgakıran mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'ini hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Ankara #kaza #tarım işçisi