Polis ablukası devam ediyor: Özgür Özel'in çalışma ofisinde son durum

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde binaya girmesi sonucu gerginliğin tırmandığı binadan yeni görüntü paylaşıldı.
Bina, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağı; yeni İstanbul İl Başkanlığı'nın Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olduğu açıklanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisindeki makamından fotoğraf paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, nöbeti sürdürdüklerini kaydetti.
Polis ekiplerinin ise bina ablukasını sürdürdüğü öğrenildi.