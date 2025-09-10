Cumhuriyet Gazetesi Logo
Polis ablukası devam ediyor: Özgür Özel'in çalışma ofisinde son durum

10.09.2025 00:05:00
Haber Merkezi
Polis ablukasının devam ettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisindeki son durumu partililer paylaştı, nöbetin devam ettiği belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde binaya girmesi sonucu gerginliğin tırmandığı binadan yeni görüntü paylaşıldı.

Bina, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağı; yeni İstanbul İl Başkanlığı'nın Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası olduğu açıklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisindeki makamından fotoğraf paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, nöbeti sürdürdüklerini kaydetti.

Polis ekiplerinin ise bina ablukasını sürdürdüğü öğrenildi.

