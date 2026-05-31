Polis ablukasındaki Taksim'de Gezi anması: Yurttaşlar 13. yılda bir araya geldi

Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında güvenlik önlemleri artırıldı. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın talimatları doğrultusunda özellikle Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi polis bariyerleriyle çevrilirken, çok sayıda polis ekibi bölgede görevlendirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gezi Direnişi'nin 13. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma öncesinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Gün boyunca meydana çıkan yollar kapatılırken, metro seferleri Taksim durağında durmadı. Osmanbey'den Taksim'e uzanan güzergâhta polis bariyerleri kuruldu.

Tüm kısıtlamalara rağmen yüzlerce kişi Mis Sokak'ta bir araya gelerek Gezi Direnişi'nin 13. yılını andı.

CAN ATALAY’IN MESAJI OKUNDU

Anmaya CHP'nin tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için destek mesajlarının yanı sıra, Ahmet Şık, Sezai Temelli, Kezban Konukçu ve İskender Bayhan ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"GEZİ'DE DÜŞENE DÖVÜŞENE BİN SELAM"

Anma boyunca sık sık "Gezi'de düşene dövüşene bin selam", "Gezi biziz yine geleceğiz", "Her yer Taksim, her yer direniş", "Berkin Elvan 15'inde bir fidan" ve "Karanlık gider, Gezi kalır" sloganları atıldı.

Etkinlikte Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitirenlerin ve Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan isimlerin fotoğrafları taşındı. Katılımcılar, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

GÜLSÜM ELVAN: "BİR GÜN BU ABLUKALARI YIKACAĞIZ"

Anmada konuşan, Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Gezi'nin hafızasının tüm engellemelere rağmen yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

Taksim'in yıllardır polis ablukası altında tutulduğunu belirten Elvan, şöyle konuştu:

"Bugün yine abluka altındayız. Mutlaka bir gün bu ablukaları yıkacağız ve Gezi'de çocuklarımızı karanfil bırakarak anacağız. Can Atalay başta olmak üzere Mine Özerden, Çiğdem Mater, Osman Kavala, Tayfun Kahraman ile birlikte kol kola yürüyüp karanfillerimizi oraya bırakarak çocuklarımızı orada anacağız."

Elvan, konuşmasının sonunda "Bu korku duvarını bir gün mutlaka yıkacağız. Her yer Taksim, her yer direniş" ifadelerini kullandı.

YAŞAMINI YİTİRENLER TEK TEK ANILDI

Etkinlikte Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okunurken, kalabalık her ismin ardından hep bir ağızdan "Yaşıyor" diye seslendi. Katılımcılar, Gezi'nin demokrasi, özgürlük ve dayanışma mücadelesinin simgesi olmaya devam ettiğini vurguladı.