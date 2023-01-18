Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? Hangi illere kaç bekçi alınacak?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:09

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:09

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.

POLIS AKADEMISI BEKÇI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

BEKÇI OLMA ŞARTLARI NELER?

Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.

Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

HANGI ILLERE KAÇ BEKÇI ALINACAK?



İSTANBUL

740

İZMİR

100

TEKİRDAĞ

55

MUĞLA

50

VAN

40

DİYARBAKIR

25

GAZİANTEP

15

EDİRNE

15

ISPARTA

15

TUNCELİ

15

IĞDIR

15

YALOVA

15

ARDAHAN

15

MARDİN

15

SİİRT

10

HAKKARİ

10

ŞIRNAK

10

AĞRI

10

ÇANKIRI

10

ÇANAKKALE

10

NEVŞEHİR

10

AKSARAY

10

YOZGAT

10

BİTLİS

10

ERZİNCAN

10

KİLİS

10



















