Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? Hangi illere kaç bekçi alınacak?
Polis Akademisi Başkanlığı çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurdu. Polis Akademisi bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? Hangi illere kaç bekçi alınacak?
Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak.
POLIS AKADEMISI BEKÇI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı ilanına göre, adaylar başvurularını 18 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.
BEKÇI OLMA ŞARTLARI NELER?
Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.
Aranan nitelikler ve diğer başvuru şartları ile il kontenjanlarına ilişkin bilgilere "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
HANGI ILLERE KAÇ BEKÇI ALINACAK?
İSTANBUL
740
İZMİR
100
TEKİRDAĞ
55
MUĞLA
50
VAN
40
DİYARBAKIR
25
GAZİANTEP
15
EDİRNE
15
ISPARTA
15
TUNCELİ
15
IĞDIR
15
YALOVA
15
ARDAHAN
15
MARDİN
15
SİİRT
10
HAKKARİ
10
ŞIRNAK
10
AĞRI
10
ÇANKIRI
10
ÇANAKKALE
10
NEVŞEHİR
10
AKSARAY
10
YOZGAT
10
BİTLİS
10
ERZİNCAN
10
KİLİS
10
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