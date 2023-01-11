DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:52

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:52

Ülkedeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir genel müdürlük olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

DSİ sözleşmeli personel alımı başvuruları, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

DSİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirtilen genel şartlar şu şekilde:

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.