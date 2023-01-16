Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 14:26

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 15:07

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 121 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü bünyesinde çalışmak isteyenler, başvurularını nasıl yapacaklarını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR?

Başvurular, 16 Ocak'tan itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALACAK?

Devlet Tiyatroları Genl Müdürlüğü bünyesine, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför, aşçı, bahçıvan ve büro personeli alınacak.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce yayımlanan açıklamaya göre, genel şartlar şu şekilde:

-Türk Vatandaşı olmak,

-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvurular sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listesi, başvuruların değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra Genel Müdürlüğün www.devtiyatro.gov.tr resmi internet adresinden ilan edilecek olup, kişilere yazılı tebligat yapılmayacak. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek.