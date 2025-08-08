Polis alkollü kişiyi feci şekilde darp etmişti: Valilikten açıklama!

Sancaktepe'deki bir akaryakıt istasyonuna, alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin küfrüler savurduğu ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine polis ekibi, çıkan tartışamada şahsı feci şekilde darp etti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 03.00 sıralarında Meclis Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda alkollü bir kişinin küfür ederek çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı alındığı belirtildi.

İhbar üzerine emniyet ekiplerinin şahsı kontrol altına almak için olay yerine gittiği ancak müdahale sırasında, sosyal medyaya da yansıyan, istenmeyen görüntülerin yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Olayın ardından konuyla ilgili müdahalenin usulüne uygunluğu yönünde inceleme başlatılmış olup, bir personel görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili polis başmüfettişi talebinde de bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.