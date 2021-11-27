Polis aracına korna çalan yurttaşa meydan dayağı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 14:59

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde arabasını evinin önüne park etmek isteyen Volkan Karaaslan isimli yurttaş, iddiaya göre yolu kapatan polisleri uyarmak amacıyla kornaya bastı.

TELE1'in haberine göre, Baba Salman Karaaslan, oğlunun tepkisinin ardından polis ekiplerinin oğluna saldırıp darp ettiğini söyledi. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

Karaaslan’ın darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Polislerin görüntülerdeki tutumu büyük tepki çekerken, darp edilen Volkan Karaaslan’ın babası Salman Karaaslan yaşananları anlattı.

"POLİS GBT İSTEMİŞ, BİBER GAZI SIKMIŞ"

Baba Karaaslan, “Kızım, oğlum ve kızımın nişanlısı eve dönüyor veterinerden. Polis kapımızın önünde duruyor. Arabayı içeri sokmak istiyor polis izin vermiyor. Bağırıp çağırıp GBT istiyor. Oğlum da tepki gösteriyor ve ‘Terörist miyim ben?’ diyor. Bunun üzerine polis elinden biber gazı çıkarıp yüzüne sıkıyor. Kızım ve nişanlısı daha sonra eve gidiyor. Oğlum gözlerini açıp üzerine yürüyor, bu sırada polis ona yumruk atıyor. Yan tarafta bir polis ihbar geçiyor. Polislere saldırı olduğunu söyleyerek oğlumdan şikayetçi oluyorlar. Polisler oğlumu ve eşimi darp etti, biz de şikayetçi olduk” diye konuştu.

'SEN KİMSİN KORNAYA BASIYORSUN'

Saldırıya uğrayan yurttaşın kardeşi ise, “Abim arabasını park etmek için sitenin önüne yanaşıyor. O sırada polis çapraz park etmiş arabasını. Abim bir kez kornaya basıyor. Polisler arabadan inip ‘sen kimsin kornaya basıyorsun’ diyerek abime saldırıyorlar…” dedi.

CHP’DEN AİLEYE ZİYARET

CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, CHP Kadın Kolları’nın aileyi ziyaret ettiğini açıkladı.