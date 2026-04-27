Polis ateş açarak durdurdu, 274 gr uyuşturucu çıktı: 2 kişi gözaltında

27.04.2026 11:56:00
İHA
Eskişehir'de bir otomobil, polisin ‘dur' ikazına uymaması üzerine lastiklerine ateş edilerek durdurdu. Otomobilden inmeyen E.E. ve İ.P. isimli 2 kişi, aracın camları kırılarak aşağı indirildi. Otomobilde 274,40 gram uyuşturucu ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Eskişehir-Bursa karayolu Eskişehir istikametinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında ekiplerin ‘dur' ikazı uymayarak polis aracına çarpan 26 AHR 452 plakalı otomobil, silahla lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

Otomobilden inmeyen E.E. ve İ.P. isimli 2 kişi, koçbaşı kullanılarak aracın camları kırılarak aşağı indirildi. Polisin işlemleri sırasında direnmeye devam eden şüpheli şahıslar, kelepçelendi.

Sürücüsünün yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi.

‘Dur' ikazına uymayan sürücüye 201 bin lira para cezası kesildi. Çekici yardımıyla çekilen otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, torpido kısmında, 274,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E. ve İ.P. isimli 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun test sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı.
Aydın'da uyuşturucu imalathanesi baskını: 92 bin sentetik hap ele geçirildi Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu hap imal edilen iş yerine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kilolarca ham madde ve toplam 92 bin sentetik hap ele geçirildi.
Son dakika… ‘Uyuşturucu soruşturması’nda tutuklanmıştı… Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsiyle tahliye edildi.