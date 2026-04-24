Son dakika… ‘Uyuşturucu soruşturması’nda tutuklanmıştı… Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi

“Uyuşturucu” soruşturması kapsamında 17 Aralık’tan bu yana tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, Cebeci’nin ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Cebeci, soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra 20 Aralık’ta savcılığa verdiği ek ifadede uyuşturucu kullandığını kabul etmiş, bu ifadenin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.
Aynı soruşturma kapsamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutukluluğu sürüyor.