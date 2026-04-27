Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında ünlü şef Somer Sivrioğlu hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Adresinde bulunamadığı için gözaltına alınamayan ve daha sonra Avustralya’da olduğunu açıklayan Somer Sivrioğlu, "Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya'da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Daha sonra Türkiye'ye dönen Sivrioğlu, soruşturma kapsamında ifade ve uyuşturucu testi için örnek verdi. Yenişafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre; Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu testi negatif çıktı.