Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

27.04.2026 10:53:00
Haber Merkezi
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun test sonuçlarının negatif çıktığı aktarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında ünlü şef Somer Sivrioğlu hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Adresinde bulunamadığı için gözaltına alınamayan ve daha sonra Avustralya’da olduğunu açıklayan Somer Sivrioğlu, "Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya'da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Daha sonra Türkiye'ye dönen Sivrioğlu, soruşturma kapsamında ifade ve uyuşturucu testi için örnek verdi. Yenişafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre; Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu testi negatif çıktı.

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: Şef Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun da bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar sonrası Avustralya’dan açıklama yapan Sivrioğlu, "Dönüş biletimi aldım, ülkeme gelmek üzere yola çıkıyorum" dedi.
Son dakika… ‘Uyuşturucu soruşturması’nda tutuklanmıştı… Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi
Son dakika… ‘Uyuşturucu soruşturması’nda tutuklanmıştı… Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ev hapsiyle tahliye edildi.
Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Burak Deniz, Sinem Ünsal, Norm Ender, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu...
Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Burak Deniz, Sinem Ünsal, Norm Ender, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Son dakika haberi... Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında bu sabah bir operasyon daha düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan ile müzisyen Emircan Can İğrek ve Norm Ender'in de yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Öte yandan hakların gözaltı kararı olan Sinem Ünsal, Somer Sivrioğlu ve Ahsen Eroğlu'nun henüz gözaltına alınamadığı aktarıldı. İfade işlemleri tamamlanan ünlülerin, uyuşturucu test örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi