Polis çatıda çıplak halde güneşlenen kişiyi arıyor... Sireni duyunca kaçtı!
Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen kişinin ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtığı aktarıldı.
Düzce'de Cedidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.
Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.
Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabine'den ek zam kararı çıktı
- Çevre illerden de hissedildi
- Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı!
- 100 binlik ordu harekete geçti mi?
- İşte CHP'nin yeni Genel Başkan adayı!
- Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- 'Bu açıklamayı isim isim yapmak zorundasınız!'
- 'Bunun ardından daha büyük deprem gelirse...'
- İBB’den İstanbulkart uyarısı
- Milli futbolcuya Fransız talip!