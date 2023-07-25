Polis çatıda çıplak halde güneşlenen kişiyi arıyor... Sireni duyunca kaçtı!

Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen kişinin ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 15:43
Polis çatıda çıplak halde güneşlenen kişiyi arıyor... Sireni duyunca kaçtı!
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Düzce'de Cedidiye Mahallesi’nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. 

Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. 

Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 


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