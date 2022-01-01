Polis çevirmesinde 'sigara' polemiği

01 Ocak 2022 Cumartesi, 10:57

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, dün akşam ve gece saatlerinde kentin farklı noktalarında yeni yıl denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, ehliyeti olmayan, evrak eksiklikleri bulunan ya da trafik kurallarına uymayan sürücüleri kontrol noktalarında durdurup cezai işlem uyguladı. Sürücülerin tek tek alkollerinin ölçüldüğü denetlemenin Konyaaltı İlçesi Boğaçay Caddesi üzerindeki ayağında ise durdurulan ticari taksideki şoförünün müşterilerine sigara tepkisi ile yine müşterilerin, polisle olan ‘sigara’ polemiği dikkat çekti.

“HAKLI OLARAK YİYORUM VE SAYGI DUYUYORUM”

Araç içerisinde sigara içerken durdurulup ceza yiyen ticari taksi şoförü, ekiplerden ceza makbuzu aldıktan sonra aracının yanına geldi. Gazetecilere konuşan taksi şoförü Taner Yurtdaş, “Haklı olarak yiyorum ve saygı duyuyorum. On numara. Olması gereken bu” dedi.

MÜŞTERİYE SİGARA AZARI

Bu sırada araçta müşteri olarak bulunan iki genç kızdan birisi dışarıya çıkıp sigara içmeye başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araca dönen taksi şoförü Yurtdaş, sigarayla araca binmek isteyen müşterisine ‘sigara yasak, söndür öyle bin’ diyerek tepki gösterdi. Şoföre “Zaten ceza yemedin mi” diyen müşteri, ardından sigara izmaritini yola atıp ayağıyla söndürdü ve taksiye bindi.

YOLA ATTIKLARI İZMARİTİ ARAÇTAN İNİP ALMAYA ÜŞENDİLER

Polis ekiplerinin sigara izmaritini yoldan alması konusunda uyarıda bulunduğu genç, “O sigarayı nereye atacağım, çok merak ediyorum. Ağzıma mı atacağım” dedi. Taksiden inip sigarayı almaya üşenen gençler, oturdukları yerden izmariti almaya çalıştı. Gençler başarı olmayınca polisin müsaade etmesiyle bölgeden ayrıldı.