Polis ekiplerine gidip 'kaymakamım' dedi, yakayı ele verdi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekiplerine kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi'ne götürmelerini isteyen şahsın yapılan incelemede kaymakam olmadığı ve kimliğinin sahte olduğu belirlendi.
Trabzonda'ki 22 yaşındaki U.K. polis ekiplerine sahte kaymakam kimliğini göstererek kendisini Ayasofya Mahallesi'ne götürmelerini istedi.
Kaymakam kimliğini gören ekipler, U.K.'yı polis otosuyla istediği yere götürdü. Şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen polisler, durumu merkezlerine bildirdi.
Bölgeye gelen Asayiş Şubeye bağlı Güven Timleri, yaptıkları araştırmada Aydın nüfusuna kayıtlı U.K.'nın sahte kaymakam kimliğiyle farklı illerde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma suçlarının olduğunu tespit etti.
Ekipler, sahte kaymakam U.K.'yı gözaltına aldı.
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