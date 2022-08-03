Polis, Gezi tutukluları yakınlarının AYM önünde açıklama yapmasına izin vermedi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 19:46

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı meslek odaları, Gezi davası tutuklu olan hak savunucuları için Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Yüz gündür cezaevinde olan hak savunucularının başvurusunu bir an önce görüşülmesi için AYM’ye çağrı yapmak isteyen TMMOB üyelerine polis izin vermedi. AYM’nin karşısındaki Ahlatlıbel Parkı’na gitmek zorunda kalan TMMOB üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı. Bir süre polis TMMOB üyelerinin etrafını çevirdi. Polisle yaşanan tartışmanın ardından TMMOB üyeleri parkta Gezi tutukluları için forum düzenlemek istedikleri alana geçti ve burada AYM önünde yapmayı planladıkları açıklamayı okudu.





"ÜLKENİN EN GÖRKEMLİ HALK HAREKETİ OLAN GEZİ’YE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyit Ali Korkmaz şunları belirtti:

Toplumun ortak değerlerini bir bir altın tepside sermayeye sunan, gerçekliği örtmek üzere gerici bir toplum inşa etmeyi deneyen, kadına, farklı cinsel yönelimlere, sanat, etnik ve kültürel değerlere saldıran iktidarın siyasal temsilcisi AKP’nin karşısına dikildi milyonlar. Yaşadığı yenilginin yarattığı öfkeyi dizginleyemeyen AKP defalarca yargılamaya, karalamaya çalıştı Gezi’yi ve başarısız oldu. Uzun ve bariz hukuksuzluklar içeren bir dizi girişimin ardından son olarak kendi partisinden milletvekili aday adayı olan bir yargı mensubu üzerinden arkadaşlarımızın nezdinde Gezi’yi tutsak etmeyi ve yalnızlaştırmaya amaçladılar. Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların örgütlülüğünü, milyonların talebini hapsetmek istiyorlar.





Biliyoruz ki yaşanan derin yoksulluktan, ülkenin çöküşünden çıkışın yolu Gezi direnişinde ayağa kalkan milyonların örgütlülüğünden geçiyor. Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün yüzüncü gününe giren adalet nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz. TMMOB ve bağlı odaları olarak, mesleki ve teknik birikimimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız ve ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip çıkmaya devam edeceğiz.

TAYFUN KAHRAMAN'IN MESAJI OKUNDU

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Tayfun Kahraman’ın cezaevinden gönderdiği mesaj da burada okundu.

Kahraman’ın mesajı şöyle: