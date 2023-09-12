Polis Hakan Telli şehit olmuştu... Kağıthane'deki saldırıda ifadeler ortaya çıktı!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:29

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:30

Kağıthane Hamidiye mahallesinde 25 Ağustos tarihinde polis memurları Hakan Telli ve Ahmet Yasin Çevik’in de arasında bulunduğu polis ekibi tarafından uyuşturucu çetelerinin barındığı bir eve operasyon düzenlenmiş, gece yapılan baskında saldırganların açtığı ateş sonucu Telli şehit olurken Çevik ise ağır yaralanmıştı.

Şüphelilerden Diyar Anucur’un öldürüldüğü olayın ardından 'Anucurlar' suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirilmişti.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde 97 adreste gerçekleştirilen zincirleme operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37’si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TELLİ’YI UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ŞEHİT ETTİKLERI BELİRTİLDİ

Olaya ilişkin nöbetçi hakimlik kararında, şüphelilerden Ozan Anucur ve Akın Arsakay’ın olay tarihinde polis memuru Hakan Telli’yi fikir ve eylem iş birliği içerisinde, uzun namlulu silahlarla şehit ettikleri, diğer memur Ahmet Yasin Çevik’in hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

Kararda ayrıca, şüphelilerden Görkem Doğan ile Kadir Taşdemir’in örgüt adına motosikletle kuryelik yaptıkları, şüphelilerin dijital materyallerinde silah ve benzeri aletlerle fotoğraflarının bulunduğu da kaydedildi.

"HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI, TÜRK POLİSİNİ KASTEN ÖLDÜRMEK İSTEMEZ"

Öte yandan şüphelilerin nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadeleri de ortaya çıktı.

Şüpheli Ozan Anucur’un ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Olayda hiçbir suçum yoktur, vatani görevini yapmış biriyim. Hiçbir Türk vatandaşı, Türk polisini kasten öldürmek istemez. Silahlardan haberim yoktur, Diyar köyden getirmiş satmak için. Kendisi benim kuzenim olur, ben kızdım kendisine. Hiçbir örgütle alakam yoktur, uyuşturucu madde satmıyorum, kimseyi öldürmedim. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"ÖLEN KİŞİ OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Şüphelilerden Akın Arsakay olayla alakası olmadığını belirterek, "İfadelerimde belirttiğim gibi, ölen kişi olayı gerçekleştirdi. Diyar beni arayıp çalışmak için çağırmıştı. Eve gittiğimde öyle silahların olduğunu gördüm, sonradan haberim oldu. Diyar’ın yanında kalmak zorunda kaldım, zor durumdaydım. Elime silah almadım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ifadeleri alınan bazı şüphelilerin, atılı suçlamaları kabul etmediklerini, ele geçirilen uyuşturucuları kullanmak için aldıklarını, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savundukları da öğrenildi.

Bazı şüphelilerin ise savunmalarında, "Annemin mutfakta kullandığı hassas terazi vardır, o da benim değildir", "Çiğ köfte dükkanımız vardı, hassas terazilerden biri oradan kalmıştır" şeklinde konuştuğu öğrenildi.