Polis intiharı araştırılacak

03 Ekim 2021 Pazar, 01:30

Mersin Valiliği, AKP Mezitli ilçe binası önünde görevli olduğu sırada parti çalışanı ile tartıştıktan sonra özür dilemeye zorlandığı ve hakarete uğradığı iddia edilen polis memuru Nagehan Ekiz’in intihar etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili dün Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İntihar olayına herhangi bir belge, bulgu, inceleme ve merhumenin herhangi bir yazılı veya sözlü şikâyetinin olmamasına rağmen sebep olarak gösterilmesi yönündeki sosyal medya paylaşımları üzüntümüzü daha da artırmıştır. Konu ile ilgili olarak merhumenin intiharından sonra, Emniyet emeklisi olan kıymetli babasının beyanları üzerine 27 Eylül 2021 günü tüm yönleriyle hemen inceleme başlatılmıştır” denildi.

AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de konuyla ilgili açıklamasında intihardan bir ay önce yaşanan iki önemli ayrıntıyı görmezden geldi. Ercik, açıklamasında, polis memuru ile sekreterin tartışmasından, polis memurunun amiri tarafından parti binasına götürülerek sekreterden özür dilemeye zorlanmasından hiç söz etmedi. Ercik, polis memurunun sadece iki saat AKP binası önünde nöbet tuttuğunu, 1 ay sonra da intihar ettiğini belirterek olayın partisiyle ilgisinin olmadığını iddia etti.

BAŞARIR’I HEDEF ALDI

Ercik, açıklamasında, baba Adil Ekiz’in olayı sosyal medyadan duyurması üzerine konuyla ilgili açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı “Yazıklar olsun” sözleriyle hedef aldı. Başarır ise Ekiz’e, “Bana yazıklar olsaydı da keşke o memurumuz hayatta olsaydı” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.