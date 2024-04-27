Karakolda korkunç olay: Polis meslektaşlarına ateş etti
Adıyaman’da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.
Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu’nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya failin gözaltına alındığını açıkladı:
"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.
Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.
Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.
Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."
Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2024
Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına…
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