Karakolda korkunç olay: Polis meslektaşlarına ateş etti

Adıyaman’da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 22:22
Karakolda korkunç olay: Polis meslektaşlarına ateş etti
Abone Ol google-news

Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu’nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya failin gözaltına alındığını açıkladı:

"Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır.

Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’nin yarınki olağanüstü kongresi öncesi sular durulmuyor, taban ise tepkili: Kurultaya izleyici alınmayacak

İYİ Parti’nin yarınki olağanüstü kongresi öncesi sular durulmuyor, taban ise tepkili: Kurultaya izleyici alınmayacak
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
'Taklacı' AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması

'Taklacı' AKP'li meclis üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin soruşturması
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş
Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!

Kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, gerçeği sonradan öğrendi: 60 binde bir görülüyor!
Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!

Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!