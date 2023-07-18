Polis kontrolünden kaçan otomobil bisikletli grubun arasına daldı: 1 ölü!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 09:35

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:26

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinde saat 05.30 sıralarında feci bir kaza yaşandı.

İddiaya göre; polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü bisikletli grubun arasına daldı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün (51) ağır yaralandı.

'SÜRÜCÜ KAÇTI' İDDİASI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının iddiasına göre otomobilin sürücü olay yerinden kaçarken, kazayla bağlantılı olup olmadığı belirsiz başka biri gözaltına alındı.

ARACIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Bisiklet grubunun içinde bulunan görgü tanığı, aracın 120 KM hızla Güzelgün'e çarptığını ve aracın içinden bol miktarda uyuştucu çıktığını belirtti.