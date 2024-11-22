Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu

Bingöl-Muş karayolunda trafik polisi, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu
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DHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:29

Bingöl-Muş kara yolunda trafik güvenliğini sağlayan bir polis memuru, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği fark etti.

Polis memuru, trafiği durdurarak köpeğin güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağladı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medyada “Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek vicdan değil, yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Personelimiz, patili dostumuza öncelik sağlayarak canlıların yaşam hakkına dikkat çekmiştir” notuyla paylaştı.


Etiketler: #Köpek #karayolu #polis

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