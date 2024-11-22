Polis, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu
Bingöl-Muş karayolunda trafik polisi, köpeğin karşıya geçmesi için trafiği durdurdu. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
Bingöl-Muş kara yolunda trafik güvenliğini sağlayan bir polis memuru, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeği fark etti.
Polis memuru, trafiği durdurarak köpeğin güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağladı.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medyada “Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek vicdan değil, yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Personelimiz, patili dostumuza öncelik sağlayarak canlıların yaşam hakkına dikkat çekmiştir” notuyla paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaynanasını hiçbir zaman sevemeyen 4 kadın burcu
- Avrasya tüneli trafiğe kapatıldı!
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Nasuh Mahruki'nin tutuklanma gerekçesi belli oldu!
- Albaya verilen ceza belli oldu!
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- Beşiktaş'tan Talisca açıklaması: 'Karar verilmiştir'
- Elektronik kelepçeyi kırıp cinayet işledi
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- Teğmenlerin avukatlarından açıklama geldi!