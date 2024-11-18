Su tahliye borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Hatay'da su tahliye borusuna sıkışan 4 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde su tahliye borusunda sıkışan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde sazlıkların arasında bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar kontrol ettiklerinde yavrularının su tahliye borusuna sıkıştığını fark etti. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu, boruya sıkışan 4 yavruyu kurtardı. Islanan köpekler kurutulduktan sonra doğaya bırakıldı.
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