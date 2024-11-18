Su tahliye borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Hatay'da su tahliye borusuna sıkışan 4 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su tahliye borusuna sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:53

Hatay'ın Samandağ ilçesinde su tahliye borusunda sıkışan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde sazlıkların arasında bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar kontrol ettiklerinde yavrularının su tahliye borusuna sıkıştığını fark etti. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 30 dakikalık çalışma sonucu, boruya sıkışan 4 yavruyu kurtardı. Islanan köpekler kurutulduktan sonra doğaya bırakıldı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler