Polis kurşunuyla ölen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar'ın davasında yeni gelişme: Polisin hapsi istendi

Kaçan iki şüpheliyi durdurmak için açtığı ateş sonucunda evine giden 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın vurularak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru A.D.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, polis memurunun tecrübeli olduğunu ve birini vurma ihtimalinin olduğunu ön görmesi gerektiğini belirterek hapsini talep etti.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:16
Polis kurşunuyla ölen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar'ın davasında yeni gelişme: Polisin hapsi istendi
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İstanbul Beyoğlu'nda 11 Aralık 2023'te meydana gelen olayda iddiaya göre haklarında yağma suçundan yakalama kararı bulunan iki şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayarak motosikletle kaçmaya başladı. O esnada 10 yıllık polis memuru A.D., şüphelileri durdurmak için ateş etti. İddiaya göre polisin silahından çıkan kurşunlardan biri yerden sekerek Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, polis memuru A.D. hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.D. ile avukatları katıldı. Müşteki ailenin avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Avukatlardan 'görevsizlik' talebi

Müşteki ailenin avukatları, olayda ‘olası kast’ koşullarının gerçekleştiğini söyleyerek, mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep ettiler.

"ÖNGÖRMESİ GEREKİRDİ"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, polisin tecrübeli olduğunu ve olay yeri tenha da olsa, ateş etmesi durumunda başkalarını yaralayabileceğini ön görmesi gerektiğini belirterek, neticenin öngörülebilir olduğunun anlaşıldığını kaydetti. Savcı, sanık A.D.'nin, 'taksirle öldürme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.

"Tek amacım araması olan şahısların yakalanmasıydı"

Beyanı alınan sanık A.D., doğrudan atış yapmadığını, mermi çekirdeğinin aldığı durum, kamera kaydı ve motosikletin tekerinin patlaması ile sabit olduğunu söyleyerek, tek amacının; birçok suçtan araması olan kişilerin yakalanması olduğunu kaydetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatı ile müşteki avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 9 Mayıs'a ertelendi.


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