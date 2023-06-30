Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in anne ve babasının hüzünlü bayramı

Yayınlanma: 30.06.2023 - 11:24

Güncelleme: 30.06.2023 - 11:58

Demirci'deki polis lojmanında 14 Nisan saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Yeşim Akbaş hastanede hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeşim Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi.

ESKİ EŞİNİN BAŞINA 2 KEZ SİLAH DAYAMIŞ

Demirci Cumhuriyet Savcılığı, komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın serbest bırakılması kararına, olaydan 4 gün sonra itiraz etti. İtirazı değerlendiren Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, Doğancan Yıldız'ın gözaltına alınmasına karar verdi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 19 Nisan'da tekrar gözaltına alınan Doğancan Yıldız, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sırasında Yıldız'ın boşandığı eski eşi Meryem Emir'i (28) defalarca darbedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı da ortaya çıktı. Ayrıca telefon kayıtları incelenen Yeşim Akbaş'ın olaydan yaklaşık 40 dakika önce saat 07.19'da gönderdiği son mesajda işletmesindeki lazer epilasyon cihazı için servis yetkilisine 'Bekliyorum sizi Gürkan Bey' yazdığı da belirlendi.

'26 YAŞINDA TOPRAĞA VERDİK'

Kızlarını kaybetmenin acısı tazeliğini koruyan Aysun-Mustafa Akbaş çifti, bayrama hüzünle girdi. Her gün kızının kabrine gidip uzun süre zaman geçiren gözü yaşlı anne Aysun Akbaş, "Çocuğum olmadan Anneler Günü ve Babalar Günü de geçti. Kızım Yeşim olmadan şimdi de bayram geldi. Ben neredeyim, mezarlıkta. Kızım toprağın altında benim. Bayram arifelerinde yaprak sarması sarardım, kızım çok seviyor, diye. Bu yıl hiçbir şey yapmadım artık yapmam da. Hiçbir şeyden zevk almıyoruz. 26 yaşında çocuğumuzu toprağın altına verdik. Bu bir baba- anne için ne kadar acı bir şey. Allah herkesin evladını korusun" dedi.

Kızını çok özlediğini de belirten Anne Akbaş, "Kızımın hayatına kısa süre bir insan giriyor ve onu katlediyor. Bundan sonra bize bayram da düğün de yok. O katil zanlısının yüzüne bakmak istiyorum. Ne istedi benim kızımdan? En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bizim hayatımızı kararttı. Onun da hayatı kararsın. En ağır şekilde cezalandırılsın. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin. Başka bir şey istemiyorum. O zaman içimiz rahat edecek" dedi.

Baba Mustafa Akbaş ise "Bu bayram bizim için kötü geçiyor. Üzüntümüz, bu psikopat, katil en ağır cezayı alana kadar katlanarak artacak. Adalete güvenmek istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet bunun için en hafif ceza olmalıdır" dedi.