Antalya'da şüpheli kadın ölümü: KADES'ten yardım istemiş
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan bir dairede Hülya Çetinkaya ile kızı Filiz Kaplan ölü bulundu. Yangın öncesi dairede "kavga" yaşandığı öne sürülürken, polis olayın "cinayet" olma ihtimalini değerlendiriyor.
Güvenlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6'ıncı kattaki dairesinden çıkmayı başaran E.K., annesi Filiz Kaplan, anneannesi Hülya Çetinkaya ve kuzeni O.A.'nın yanan dairede olduğunu söyledi.
Yangını söndüren ekipler daireyi kontrol ettiklerinde Kaplan ve Çetinkaya'nın cansız bedenlerine ulaştı. Dumandan etkilenen A. ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
Olayın cinayet olma ihtimalini değerlendiren polis, dairede inceleme yaptı. Kaplan ve Çetinkaya'nın cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ
Olay öncesi, yangın çıkan dairede kavga yaşandığı ve üst katta oturan Filiz Kaplan'ın Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği iddia edildi.
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