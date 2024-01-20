Polis memuru aile katliamı yapmıştı... Yozgat'ta toprağa verildiler!

Serdivan'da evli olduğu kadın ile kızını öldürdükten sonra intihar eden polis İlker Tarık Ü. ve Nesrin Ü.'nün cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:10
Polis memuru aile katliamı yapmıştı... Yozgat'ta toprağa verildiler!
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirilen cenazelerden İlker Tarık Ü. için Salih Paşa Camisi'nde, Nesrin Ü. için Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

Nesrin Ü.'nün naaşı, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Nesrin Ü.'nün yakınları, Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç ve yurttaşlar katıldı.

İlker Tarık Ü.'nün cenazesi ise, Salih Paşa Camisi'ndeki törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, İlker Tarık Ü.'nün öldürdüğü kızı Ayşegül O.'nun cenazesinin, İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde dün aile içinde çıkan tartışmada polis memuru İlker Tarık Ü. (50), evli olduğu Nesrin Ü. (46) ile kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla vurmuş, aynı silahla intihar etmişti.

Nesrin Ü. olay yerinde, Ayşegül O. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.


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