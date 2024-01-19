Sakarya'da katliam... Komiser aile fertlerini vurduktan sonra intihar etti: 3 ölü, 1 yaralı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde cinnet getiren komiser; kızını, eşini ve annesini vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi hastanede hayatını kaybetti.
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Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir sitede Geyve’de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi.
Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşini, kendi annesi N. Ünal’ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ANNESİ YARALI KURTULDU
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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