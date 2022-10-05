Polis memuru Enes Sayhan, Vatan Emniyet önünde silahı başına dayayıp ateşledi

05 Ekim 2022 Çarşamba, 20:15

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Enes Sayhan, İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki Personel Şube Müdürlüğü'nde kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

halktv.com.tr'nin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise Sayhan, hakkındaki soruşturması nedeniyle 8 ay açığa alınmış, ardından mesleğe geri dönmüştü. Emniyette, ihraç edildiği birime geri dönülmeme gibi bir prosedür işletildiğini aktaran kaynaklar, “Bir süredir üstleriyle sorun yaşıyordu” ifadelerini kullandı.



İNTİHAR MEKTUBUNA ULAŞILDI

Oda TV’de yer alan haberde, intihar eden polis memuru Enes Sayhan'in mektubuna ulaşıldı. Mektupta "Ölümüm hiçbir şeyi değiştirmeyecek ben de biliyorum ama ben şerefli Türk polisiyim, onurumun şerefimin kendi müdürlerim komiserlerim tarafından artık ayaklar altına alınmasını kaldıramıyorum. Ailem üzülmesin ben daha iyi bir yere gidiyorum" ifadeleri yer aldı.

"MOBBİNGLERLE SÜRGÜNLERLE SUÇSUZ OLMAMA RAĞMEN HAKSIZ SORUŞTURMALARLA BENİ İNTİHARA SÜRÜKLEDİLER"



İşte o mektup:

Mobbinglerle sürgünlerle suçsuz olmama rağmen haksız soruşturmalarla beni intihara sürüklediler. Adalete inancım kalmadı başka çıkış yolu bırakmadılar. Mesleğimi sevmekten ve çok çalışmaktan başka bir suçum yok. Delilsiz suç isnatsız bir dosya uydurarak beni koruma büroya gönderdiler. "Suçsuzum dedim, inceleyin soruşturma yapın" dedim, dinlemediler. Dosyanın kapağını bile açmadan yıllarca zulmettiler. Öyle bir dönemdeyiz ki memura zulmeden takdir alıyor. 1 buçuk yıl 2 metrekare kulübede bu durumu hazmedememekten, düşünmekten kanser oldum. Bir böbreğimi kaybettim. Soruşturma 2 yıl sonra bitti aslında dosyada delil yokmuş beraat dediler ama kaybettiğim hiçbir şeyi yerine koymadılar. Tek isteğim iade-i itibarım. Eski yerime gidip sadece çalışmak istiyorum dedim. İl emniyet müdürünün talimatı eski yerine tayin olmaz dediler. Sokakta çalışmayı yoğun çalışmayı seviyorsun madem güven timlerine verelim seni dediler . İnandım tamam dedim.



"BANA KENDİ TEŞKİLATIM YAŞARKEN DEFALARCA ÖLÜMÜ YAŞATTI"



Bir ay sonra bugün öğreniyorum ki bana bu sözü veren müdür beni kanser olduğum koruma büroya geri göndermiş. Aklim hayalim almıyor artık insan nasıl bu kadar zalim olabilir. Mesleğini bu kadar seven biriyle niye dalga geçersin. Başka yere veremem deseydi anlardım ama umut verip beni kanser eden kulübeye neden gönderdin. Onurumla şerefimle bu kadar oynanmasını artık kaldıramıyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin emniyeti bu hale getirenler utansın. Bu teşkilatta artık mesleğini seven, çalışmayı seven memur istenmiyor. Ben Enes Sayhan artık pes ediyorum. Ölümüm hiçbir şeyi değiştirmeyecek ben de biliyorum ama ben şerefli Türk polisiyim, onurumun şerefimin kendi müdürlerim komiserlerim tarafından artık ayaklar altına alınmasını kaldıramıyorum. Ailem üzülmesin ben daha iyi bir yere gidiyorum. Bana kendi teşkilatım yaşarken defalarca ölümü yaşattı.



"HAKKIM SİZE HARAMDIR"



Kibri yüzünden bana kin güdüp raporlar yazan Komiser G.D. Şırnak'ta çalışırken illerin açığa alma yarışından geri kalmamak için beni gerekçesiz açığa alan eski TEM şube müdürü H.M.D. Emniyet Müdürü C.S. Suçsuzsun biliyorum ama diyerek ifademi alıp delil toplamama gerek yok dedikten sonra hakkımda gerekçesiz ihraç isteyen başmüfettiş adi L.Y. Kanser olmuşsun ama bu yüzden mi olmuşsun diyerek dalga geçen müdür M.Ö ve son olarak tamam aklanmışsın ama eski birimine veremem istiyorsan güven timine vereceğim dedikten sonra beni kanser olduğum koruma buraya tekrar gönderen S.Ç Biliyorum bu yüzden size kimse hesap sormayacak ama elbet Allah'ın adaleti vardır o alsın hesabımı. Hakkım size haramdır.

2 GÜNDE İNTİHAR EDEN POLİS SAYISI 4'E YÜKSELDİ



Polis memuru Şahin'in yaralı olduğu öğrenilirken, bu intihar girişimiyle birlikte 2 günde intihar eden polis sayısı 4'e yükseldi.

Son 2 günde Osmaniye, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir de 3 polis hayatını kaybetti. Polislerden biri silahının ateş alması sonucu yaşamını yitirirken 3’ünün intihar ettiği, intihar edenlerden ikisinin öldüğü öğrenildi.

Nevşehir'de görev yapan A.M.B isimli polis memuru, intihar ederek yaşamına son verdi. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’nde polis memuru Y.E. arkadaşları ile kaldığı evde arkadaşının silahı ile yaşamına son verdi. Polis memurunun psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir de bunalım yaşadığı ifade edildi.

Zonguldak’ta psikolojik sorunları bulunan polis memuru S.Ş.’nin kullandığı psikolojik ilaçlardan fazla miktarda aldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan polisin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 27 yaşındaki 3 yıllık polis memuru Yakup Işık’ın istirahatte iken silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

SOYLU, O SORUYU YANITSIZ BIRAKMIŞTI

Polis intiharlarını ocak ayında TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi yöneltmişti.

Soylu, polis intihar vakalarının neden son bulmadığı ve bu intiharların sebeplerinin neler olduğuna yönelik soruya, “soru önergesinde bahsi geçen polis intiharlarına ilişkin soruşturmalar, adli ve idari süreç içerisinde yürütülmektedir” yanıtını vermişti.

Türkkan’ın önergesinde yer alan “Polis intiharları ile ilgili yasal soruşturma süreçleri işletilmekte midir, bu süreçler nelerdir, Bu konularda sorumluluğu tespit edilen amirler ile ilgili ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır” sorusu da yanıtsız kalmıştı.