Polis memuru hayatını kaybetmişti: TÜVTÜRK istasyonundaki olayda 2 kişi tutuklandı!

Ankara'da görev yapan polis Melih Okan Keskin, otomobilini götürdüğü araç muayene istasyonunda çalışanlar tarafından darbedildi.

KURTARILAMAMIŞTI

Beyin kanaması geçiren Keskin, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklama olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdinin sonlandığı, kamuoyunun adli sürecin sonuçları doğrultusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle'de TÜVTÜRK istasyonunda yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin'nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığını, bir şüpheliye de adli kontrol uygulandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat 2026 tarihinde Yenimahalle'de bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda meydana gelen ve polis memuru olan M.O.K.'nin daha sonradan hayatını kaybetmesine sebebiyet veren yaralama olayıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheliler S.A. ve M.Y. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, şüpheli Y.K. hakkında ise adli kontrol uygulanmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."