Polis memuru, kiracılarını vurdu: 3 ölü, 2 yaralı
Malatya'da, polis memuru Murat B., kiracısı olan akrabası kişilerle alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında silahını ateşleyen Murat B., 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşandı. Polis memuru Murat B. ile kiracıları ve aynı zamanda akrabaları olan kişiler arasında alacak anlaşmazlığından dolayı tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında polis memuru Murat B., yanındaki beylik tabancası ile akrabalarına ateş açtı.
Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
AĞIR YARALANAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.
POLİSE TESLİM OLDU
Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor. Şüpheli polis memuru ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.
İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
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